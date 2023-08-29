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НовостиСпорт29 августа 2023 10:54

Саратовчанка победила во Всероссийских соревнованиях по настольному теннису спорта ЛИН

Анжелика Косачева из Саратова победила во Всероссийских соревнованиях спорта ЛИН
Дина Иванова
Анжелика Косачева является воспитанницей спортшколы «Олимпийские ракетки»

Анжелика Косачева является воспитанницей спортшколы «Олимпийские ракетки»

Спортсменка Анжелика Косачева представила Саратовскую область на Всероссийских соревнованиях спорта лин. Девушка стала победительницей в рамках спортивных состязаний по настольному теннису. Об этом сообщает телеграм-канал МинИнформ64 Z.

Для лиц с интеллектуальными нарушениями прошли Всероссийские соревнования по настольному теннису. Всего в турнире приняли участие 120 спортсменов, представив 25 регионов России.

От Саратовской области на соревнованиях выступила Анжелика Косачева, которая является воспитанницей спортшколы «Олимпийские ракетки», спортсменкой ГБУ «СОЦСП».

Девушка получила звание победителя в женском одиночном и женском парном разрядах. Подготовкой спортсменки занимался тренер-преподаватель спортшколы «Олимпийские ракетки» Сергей Созонов.