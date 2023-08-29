Педагоги Саратовский области прошли обучение по программе повышения квалификации в области финансовой грамотности

Фото: РАНХиГС

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы проектов Министерства финансов Российской Федерации продолжает подготовку педагогов для преподавания финансовой грамотности в образовательных организациях.

Формирование списков (групп) педагогов осуществляется в тесном взаимодействии с Министерством образования Саратовской области при активном участии СОИРО.

Педагоги Саратовской области и Республики Мордовия получают базовые знания и профессиональные компетенции преподавания финансовой грамотности для организации образовательной деятельности разных возрастных групп учащихся, по встраиванию финансовой грамотности в школьные предметы.

Фото: РАНХиГС

Обучение педагогов становится еще более актуальным еще и потому, что теперь «элементы финансовой грамотности», закреплены в разработанных при участии Центрального банка России новых федеральных государственных стандартах начального и основного общего образования. В начальной школе финансовую грамотность станут рассматривать в «Окружающем мире» и «Математике», а в 5-9 классах в таких предметах, как «Обществознание», «Математика», «География».

По словам старшего методиста Саратовского межрегионального методического центра по финансовой грамотности Ирины Ивановой, основной задачей обучения школьников является формирование правильных установок на финансовое поведение, управление личными финансами, формирование умения противостоять мошенникам и их схемам, реально оценивать степень риска разных вложений.

Саратовским межрегиональным методическим центром уже обучено около 2500 педагогов Саратовской области и Республики Мордовия.

В 2023 году уже прошли обучение около 100 педагогов Саратовской области и Республики Мордовия по программам финансовой грамотности, до конца года предстоит обучить еще 100 педагогов. Среди обученных - педагоги города Саратова и районов Саратовской области: Петровского, Лысогорского, Красноармейского, Перелюбского, Воскресенского, Екатериновского, Энгельского.

Фото: РАНХиГС

С целью совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в области внедрения материалов по финансовой грамотности в школьные предметы, в этом году пройдут обучение 150 учителей математики, географии, истории и обществознания.