Энгельсская ТЭЦ-3 празднует 65-летие

Фото: Т Плюс

29 августа Энгельсская ТЭЦ-3 отмечает свой 65-летний юбилей. Спроектированная и построенная для энергообеспечения химического комбината со временем станция стала ключевым источником теплоснабжения для второго по величине города Саратовской области.

Строительство станции началось в 1954 году и было обусловлено государственной стратегией развития в Советском Союзе хлопчатобумажной индустрии. Одним из трех городов, где планировалось возведение новых комбинатов, стал Энгельс. Станция задумывалась как источник тепловой и электрической энергии для его работы.

Первый котлоагрегат и первый турбогенератор ТЭЦ-3 мощностью 12 МВт были введены в эксплуатацию в августе 1958 года. Далее теплоэлектроцентраль расширялась и модернизировалась в соответствии с потребностями города и стандартами российской энергосистемы.

Сегодня установленная электрическая мощность Энгельсской ТЭЦ-3 составляет 80 МВт, тепловая — 364 Гкал/ч. Энергоресурс от нее получают более 37% объектов города. Это не только жилые дома и социальная сфера, но и крупная промышленность: АО «Завод металлоконструкций», ООО «Энгельсский трубопрокатный завод», ООО «Хенкель Рус», ООО «НПП «Полипластик». Резервной мощности предприятия хватает для подключения новых объектов и их обеспечения надежным теплоснабжением.

Станция почти полностью автоматизирована, сегодня здесь трудятся 190 человек, в том числе представители трудовых династий. Многие сотрудники работают здесь по 30-40 лет. Коллектив ТЭЦ-3 неоднократно завоевывал призовые места на соревнованиях профессионального мастерства среди энергопредприятий Саратовской области и других регионов.