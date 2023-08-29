В поликлиниках Саратова начинаются мероприятия по вакцинации против гриппа

Фото: архив КП

В поликлиниках Саратовской области начинаются мероприятия по вакцинации против гриппа. Об этом сегодня, 29 августа сообщил в своем телеграм-канале Олег Костин. Жители региона смогут привиться «Совигрипп» и «Ультрикс квадри». За счет федерального бюджета для профилактики гриппа поступило 106 370 доз детской вакцины и 381 680 доз взрослой. До 30 ноября поступит еще несколько партий, которые позволят привить в общей сложности свыше одного миллиона жителей. В прошлом году было привито против гриппа 1 447 201 человек - 61,29%, в том числе среди лиц старше 60 лет – 527 254 человек.

- Это дало хорошую иммунную прослойку и хороший результат - заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом находилась на низком уровне, тяжелых случаев заболеваний гриппом у нас не было, - прокомментировал министр здравоохранения.

Дополнительно из областного бюджета Губернатором Романом Бусаргиным выделено 30 млн рублей, на которые планируется дополнительно приобрести около 195 000 доз вакцины «Совигрипп» и «Гриппол плюс»

Прививку от гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства. Позаботиться о здоровье своих сотрудников должны и руководители предприятий: провести необходимую разъяснительную работу и по возможности организовать иммунизацию персонала.

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