Вчера в Заводском районе Саратова горела расселенная двухэтажка

Фото: телеграм-канал «Саратов (Заводской район)»
Вчера, 28 августа, в Заводском районе Саратова горела расселенная двухэтажка. Сообщение об инциденте появилось сегодня в телеграм-канале «Саратов (Заводской район)».
Сигнал о происшествии на 1-м Прессовом проезде поступил в ведомство в 19:40. На тушение приехали три пожарных экипажа.
Огонь охватил здание на площади 80 квадратных метров. По предварительным данным, к происшествию привело «неосторожное обращение с огнем». Предполагаемого виновника пока не нашли.
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