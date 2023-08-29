Вчера в Заводском районе Саратова горела расселенная двухэтажка

Фото: телеграм-канал «Саратов (Заводской район)»

Вчера, 28 августа, в Заводском районе Саратова горела расселенная двухэтажка. Сообщение об инциденте появилось сегодня в телеграм-канале «Саратов (Заводской район)».

Сигнал о происшествии на 1-м Прессовом проезде поступил в ведомство в 19:40. На тушение приехали три пожарных экипажа.

Огонь охватил здание на площади 80 квадратных метров. По предварительным данным, к происшествию привело «неосторожное обращение с огнем». Предполагаемого виновника пока не нашли.

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