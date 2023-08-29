В Саратове женщину задержали за обман пенсионеров

Фото: архив КП

Жительницу Саратова задержали по подозрению в совершении серии мошенничеств. Об этом сегодня, 29 августа сообщает региональное ГУ МВД.

На допросе 39-летняя женщина призналась, что работала курьером и забирала у пенсионеров денежные средства, которые впоследствии переводила на карты своих «работодателей». С пожилыми людьми мошенники работали по известной схеме «ваши родственники попали в беду». Обмануть удалось пожилых людей из разных районов города, в общей сумме более чем на миллион рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.