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НовостиПроисшествия29 августа 2023 9:44

В Саратове женщину задержали за обман пенсионеров

Более миллиона рублей мошенница забрала у саратовских пенсионеров
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жительницу Саратова задержали по подозрению в совершении серии мошенничеств. Об этом сегодня, 29 августа сообщает региональное ГУ МВД.

На допросе 39-летняя женщина призналась, что работала курьером и забирала у пенсионеров денежные средства, которые впоследствии переводила на карты своих «работодателей». С пожилыми людьми мошенники работали по известной схеме «ваши родственники попали в беду». Обмануть удалось пожилых людей из разных районов города, в общей сумме более чем на миллион рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

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