На технику для лесхозов в Саратовской области выделили пять миллионов

Фото: Архив КП

Дополнительно пять миллионов рублей выделили из областного бюджета на технику для лесхозов в Саратовской области. Об этом сегодня, 29 августа сообщает Министерство природных ресурсов и экологии области.

Технику и оборудование для воспроизводства лесов закупят в рамках национального проекта «Экология», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. На выделенное финансирование закупят два колесных трактора для нужд Аткарского лесхоза и для Усовского питомника в Вольском лесхозе. В Балашовском лесхозе появится сеялка. Хозяйственный парк Макаровского лесхоза и Новобурасского межрайонного лесопитомника пополнят два плуга.

- Учитывая тот факт, что на 93 процента посадочные работы проводится механизированным способом, закупка новой техники носит стратегический характер, нацеленный на успешную реализацию поставленных перед министерством задач, - отметил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Вся новая техника будет участвовать в осенней высадке лесов. В этом году по поручению губернатора области Романа Бусаргина саратовские лесничества должны высадить 4 тысячи гектаров нового леса. Это самый высокий уровень за последние 20 лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.