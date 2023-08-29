Потерявшему память в результате ранения саратовскому бойцу помогли найти семью

Фото: филиал государственного фонда «Защитники Отечества» по Саратовской области

Социальные координаторы государственного фонда «Защитники Отечества» помогли саратовскому бойцу, исполнявшему воинский долг в зоне спецоперации и потерявшему память найти своих родных. Публикация об этой истории появилась вчера, 28 августа в соцсети ВКонтакте «Защитники Отечества | Саратовская область».

Уроженец Саратовской области Данил после срочной службы подписал контракт. Участвовал в локальных конфликтах, получил статус ветерана боевых действий. В начале августа в зоне СВО он получил тяжелое ранение и контузию, в результате чего потерял память и был доставлен на лечение в госпиталь Севастополя. Документов у бойца с собой у него не было, поэтому связаться с родными мужчины было невозможно. Уже в госпитале мужчина вспомнил, что у него в Саратовской области есть жена Татьяна и двое детей. Сотрудники севастопольского филиала Фонда связались с коллегами из Саратова и попросили найти родных раненого саратовца.

Саратовский социальный координатор Елена Гамидова безрезультатно пытались найти жену бойца через местный военкомат. Позже выяснилось, что мужчина подписал контракт в соседней области. Сотрудники военкомата обратились в паспортный стол и смогли найти контакты жены военнослужащего. Социальный координатор вышла с ней на связь, пригласила в Фонд и рассказала о состоянии мужа. В свою очередь севастопольский координатор Оксана Коваленко помогла организовать общение Данилы с родными по видеосвязи.

Теперь саратовцы взяли на контроль процесс транспортировки раненого воина домой.

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