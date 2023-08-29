Безнадзорных животных в Саратове предложили усыплять

Фото: архив КП

Вчера, 28 августа, состоялось заседание комиссии областной думы с привлечением специалистов на тему ситуации с безнадзорными животными в Саратове.

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Болезни животных и ветеринарно-санитарная экспертиза» Вавиловского университета Андрей Рыхлов высказался о том, что считает проблему безнадзорных животных очень актуальной для Саратовской области.

- Существующий механизм отлова собак и их стерилизации предполагают в дальнейшем возврат животного на место отлова. Это не решает проблему. Отмечу, что безвозвратный отлов безнадзорных животных может стать одним из эффективных механизмов. Это процедура, когда из городской среды бездомное животное помещается в частный или муниципальный приют, далее его не возвращают на место отлова. После вакцинации и установленного периода передержки животные попадают к новым хозяевам. На парламентских слушаниях также обсуждали, что эвтаназия гуманнее, чем возврат во враждебную среду, где смерть будет если не более скорой, то более жестокой. Часто жители МКД берут инициативу в свои руки - травят или наносят физический вред безнадзорным животным. В результате чего животное мучается в предсмертной агонии и погибает во дворах- прокомментировал профессор.

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