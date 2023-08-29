В Саратов приедет международная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах»

Фото: ВК "Победа в наших сердцах"

В сентябре по территории нашей страны пройдет международная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах» на раритетных автомобилях ГАЗ М-20 «Победа». Об этом сегодня, 29 августа, сообщает Правительство области.

Автопробег пройдет в рамках проекта «Север для Победы. Каждый для дела мира», посвященного вкладу народов Севера в Победу в Великой Отечественной войне. В этом году экспедиция стартует в Севастополе и завершится в Ханты-Мансийке. Маршрут пройдет по городам: Симферополь, Джанкой – Мелитополь – Мариуполь – Донецк – Луганск – Волгоград – Саратов – Самара – Уфа – Челябинск – Екатеринбург – Тюмень – Тобольск - Ханты-Мансийк.

Во всех городах пройдет возложение цветов к памятникам и мемориалам советским воинам-освободителям, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и СВО, круглые столы, посещение предприятий, мобильная выставка автомобилей ГАЗ М-20 «Победа».

В ее состав войдут специалисты фонда «Защитники Отечества», участники специальной военной операции, общественники, члены Молодежного парламента и молодые журналисты Югры, медиаволонтеры. В Саратове медиаэкспедиция должна быть 19 сентября.

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