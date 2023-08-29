В Юбилейном в Саратове до конца года изменят схему движения

Фото: телеграм-канал «Саратов (Волжский район)»

В Саратове изменят дорожное движение по Усть-Курдюмской улице до конца 2023 года. Вопрос поднимался еще в июле.

По информации телеграм-канала «Саратов (Волжский район)» планируется в сентябре ликвидировать пешеходный переход около магазина «Берилл», взамен создадут новый переход через проезд, соединяющий ул. Усть-Курдюмскую с дублером, а также через дублер ул. Усть-Курдюмской у строения 3к1. У дома №5 по дублеру появится парковка.

Демонтируют таблички «Вид транспортного средства» по улице Усть-Курдюмской под знаком «Движение прямо» и установят знаки «Остановка запрещена» перед уширением дороги дублёра до 5 сентября.

Одностороннее движение введут между основной дорогой и дублером в сторону Юбилейного. На пересечении улиц Усть-Курдюмская и Вешняя сделают 3 полосы. Светофор перенесут ближе к ТЦ «Синий Кит».

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