Участник СВО из Калининского района поблагодарил земляков за поддержку

Наш земляк выразил благодарность от всего личного состава подразделения губернатору Саратовской области Роману Бусаргину за всестороннюю поддержку, а так же передал теплые слова всем тем, кто любят, надеются и ждут ребят домой

Корреспондент «КП-Саратов» Нарина Балаян пообщалась с участником СВО с позывным «Кот» из Саратовской области. «Кот» родом из Калининского района. Бойцу 37 лет, он был призван по мобилизации 22 октября. До мобилизации мужчина работал мастером-электромонтажником высоковольтной линии

— Настрой у нас как всегда — боевой, обстановка напряженная! —уверенно с первых секунд начинает военнослужащий. С родственниками общаемся при первой же возможности, но сами понимаете, возможность есть далеко не всегда.

Корреспондент задала вопрос об обеспеченности подразделения всем необходимым, о наличии гуманитарной помощи.

— Мы ни в чем не нуждаемся, по мере возможности получаем и гуманитарные грузы, материально-техническое обеспечение нормальное.

Отвечая на вопросы Нарины о том, чувствуется ли там, «за ленточкой», поддержка от тех, кто остается дома, от тех, ради кого все эти доблестные мужчины встали на защиту нашей страны, боец ответил, что чувствует теплоту и поддержку из родного дома, которая особенно заметна тогда, когда бойцы получают посылки от любимых и родных.

Напоследок наш земляк выразил благодарность от всего личного состава подразделения губернатору Саратовской области Роману Бусаргину за всестороннюю поддержку, а так же передал теплые слова всем тем, кто любят, надеются и ждут ребят домой.

— Враг будет разбит, победа будет за нами!, — такими словами завершил «Кот» разговор с нашим корреспондентом. Множество саратовцев и жителей области отправились добровольцами, были призваны по мобилизации защищать интересы нашей Родины, и каждый из них достоин того, чтобы здесь, дома, о нем вспоминали в самом теплом ключе.