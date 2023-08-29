Спикер Госдумы запретил использовать саратовский бассейн в коммерческих целях

Фото: Архив КП
В поселке Соколовый Гагаринского района Саратова в этом году построят круглогодичную ледовую арену и бассейн при школе. Недавно строящиеся объекты посетил Вячеслав Володин. Об этом сегодня, 29 августа сообщается в телеграм-канале «Володин Саратов».
Возведение ледовой арены должно закончиться в октябре, а бассейн – заработать до конца года. Спикер напомнил, что объекты строятся для детей и не должна повториться ситуация, когда в бассейне вместо учащихся занималась коммерческая группа.
- Они предназначены для детей; если будет замечен кто-то другой, к вам придет прокурор, - отметил спикер Госдумы в ходе беседы с региональными и местными властями.
Вячеслав Володин так же посоветовал сделать переход между школой и бассейном, чтобы дети шли на плавание не по улице.
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