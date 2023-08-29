Спикер Госдумы запретил использовать саратовский бассейн в коммерческих целях

Фото: Архив КП

В поселке Соколовый Гагаринского района Саратова в этом году построят круглогодичную ледовую арену и бассейн при школе. Недавно строящиеся объекты посетил Вячеслав Володин. Об этом сегодня, 29 августа сообщается в телеграм-канале «Володин Саратов».

Возведение ледовой арены должно закончиться в октябре, а бассейн – заработать до конца года. Спикер напомнил, что объекты строятся для детей и не должна повториться ситуация, когда в бассейне вместо учащихся занималась коммерческая группа.

- Они предназначены для детей; если будет замечен кто-то другой, к вам придет прокурор, - отметил спикер Госдумы в ходе беседы с региональными и местными властями.

Вячеслав Володин так же посоветовал сделать переход между школой и бассейном, чтобы дети шли на плавание не по улице.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.