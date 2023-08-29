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НовостиОбщество29 августа 2023 7:16

В Энгельсе из-за опасности менингита дезинфицируют автобусные остановки

В связи с распространением ЭВИ в Саратовской области проводят дезинфекцию
Светлана Курышева
Фото: Администрация Энгельсского района

Фото: Администрация Энгельсского района

В Энгельсе принимаются меры в связи с распространением энтеровируса, вызывающего менингит – коммунальные службы дезинфицируют автобусные остановки. Об этом сегодня, 29 августа сообщила администрация города.

Хлорсодержащим раствором планируется полить все улицы Энгельса со 140 остановочными павильонами. Сообщается, что раствор не представляет опасности для людей и животных. По данным Роспотребнадзора, наибольшее число случаев заражения энтеровирусной инфекцией произошло именно в Энгельсском районе фиксируется.

Ранее было объявлено, что в субъекте введены ограничения на массовые мероприятия с участием детей, а также на работу всех бассейнов.

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