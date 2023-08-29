Прокуратура признала нарушения в ситуации с поставками пензенских "Ютонгов" в Саратов

Прокуратура Саратовской области провела проверку по поводу абсурдной ситуации на автобусном маршруте №6, откуда презентованные с такой помпой перевозчиком современные автобусы китайского производства «испарились», не успев, по сути, выйти на линию (подробнее - материалы «ОМ» «Пензенские «ютонги» для жителей Саратова оказались «ульяновской сказкой», «Как возят пассажиров в Саратове. Легенда о ютонгах» получила продолжение» и т.д ). Итоги проверки фактически полностью подтвердили доводы («печально и беспросветно») журналистов. Всю информацию ведомство уже передало в УФАС.

https://om-saratov.ru/social/07-august-2023-i130588-kak-vozyat-passajirov-v-sar

https://om-saratov.ru/social_article/26-july-2023-i130197-uje-daje-ne-smeshno-penzenski

https://om-saratov.ru/social_article/09-august-2023-i130842-pechalno-i-besprosvetno-che

Напомним, чтобы получить по конкурсу себе маршрут №6, ООО "САТО" из Ульяновской области заявило на конкурс и представило потом на осмотр 40 новеньких автобусов, в том числе 16 пресловутых "ютонгов". В итоге ни один "Ютонг" на шестом маршруте так и не появился - зато все они нашлись потом в Пензе.

В мэрии, снова отнеслись к этому подчеркнуто спокойно. Более того, в ответе на официальный запрос чиновники вообще предпочли вопрос с «Ютонгами» обойти. И.о. председателя комитета Игорь Поздникин заверил, что перевозчиком (ООО «САТО») «будут приобретены в полном соответствии с конкурсной заявкой» новые автобусы марки… ЛиАЗ-5292, которые «начнут поступать в начале сентября». Как быть с тем, что по условиям конкурса перевозчик должен был приступить к перевозкам тем транспортом, который он заявил на конкурс, и строго 1 июля ( а не постепенно, с начала сентября), и несоблюдение этого есть грубое нарушение условий конкурса со всеми вытекающими последствиями? Абсолютно логичные вопросы, к сожалению, так и остались без ответа.

Прокуратура оказалась в этом смысле гораздо– объективнее.

«Заявленные на конкурс транспортные средства Yutong Bus 2022 года выпуска при осуществлении пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Саратов» не используются. Вместо данной модели фактически эксплуатируются транспортные средства более раннего года выпуска, ниже классом, без наличия кондиционера, низкого пола, оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями передвижения. Фактически ООО «САТО» заявило на указанный конкурс и фактически продемонстрировало транспортные средства более высокого класса (в части оборудования и количества пассажировместимости) и более позднего года выпуска с целью получения дополнительных баллов для победы в конкурсе, а комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорт администрации Саратова не осуществил надлежащий контроль за деятельностью перевозчика, что является нарушением требования Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». В связи с этим прокуратурой Саратова руководителю Саратовского УФАС России направлена информация в порядке ст. 39 Федерального закона от 26.07.2006 №135 –ФЗ «О защите конкуренции» (Перечень оснований для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства. – «ОМ».), которая находится на рассмотрении», - говорится в документе, подписанном и.о. начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Аркадием Акопяном.

Напомним, что буквально, в начале этого года, областные депутаты, по инициативе мэрии города, приняли Закон, согласно которому при нарушении условий, заключенного по итогам конкурса договора (свидетельства на право осуществления перевозок), заказчик таких перевозок обязан (именно, обязан!) обратиться в суд для лишения перевозчика свидетельства .

И при таких обстоятельствах, попустительство и бездействие комитета дорожного хозяйства Саратова выглядит, более чем, - странно, если не сказать – сильно незаконно.

Впрочем, у антимонопольного органа достаточно полномочий для самостоятельного обращения в суд.