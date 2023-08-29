За неделю в Саратове зарегистрировано 73 случая коронавируса

Фото: архив КП

В Саратовской области за прошедшую неделю зарегистрировано 73 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает телеграм-канал «Время Саратовское Z».

Общее количество заболевших с начала эпидемии в регионе составляет 325 562 человека, выздоровело за этот период 319 489 человек.

Наибольший прирост заболевших за неделю зафиксирован: в Саратове — 42, Энгельсском районе — 19. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 8, с признаками ОРВИ — 65.

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