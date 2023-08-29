В ДТП под Саратовом пострадал 10-летний ребенок

Фото: архив КП

В Татищевском районе на 703 километре трассы Р-22 Каспий автомобиль Hyundai вылетел с дороги и перевернулся. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает Госавтоинспекция региона.

В результате аварии пострадал 10 летний мальчик. Его госпитализировали медики центра медицины катастроф.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ДПС.

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