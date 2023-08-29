Регоператор предлагает саратовцам воспользоваться дистанционными возможностями скорректировать данные лицевого счета

Фото: Ситиматик

Саратовский филиал АО «Ситиматик» напоминает жителям о необходимости внимательно относиться к сведениям, указанным в платежных документах за услугу по обращению с ТКО. В соответствии с законодательством, собственник жилого помещения лично несет ответственность за актуальность данных в лицевом счете абонента: ФИО собственника, количество проживающих и площадь. Все эти данные напрямую влияют на размер ежемесячных начислений.

Саратовский регоператор предусмотрел дистанционные возможности для жителей области, чтобы внести изменения в лицевой счет абонента – собственника квартиры или индивидуального жилого дома:

1. Направить на электронную почту eirc@sarenergo.ru следующие документы:

- Копии правоустанавливающих документов на жилье (выписка из ЕГРН/договор социального найма/свидетельство о праве собственности);

- Сведения о количестве проживающих (адресная справка МВД России/копия домовой книги/иной документ, предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354).

2. Направить вышеуказанные документы почтовым отправлением по адресу: 410005, Саратовская область, г. Саратов, ул им. Зарубина В. С. зд. 150, стр. 3 (ПАО «Саратовэнерго»).

Сохраняется также возможность очного обслуживания в офисах Саратовского филиала АО «Ситиматик» (г. Саратов, ул. Валовая, д. 2/10), ПАО «Саратовэнерго» (г. Саратов, ул. Рабочая, 22), а также в пунктах обслуживания населения ПАО «Саратовэнерго» в районах области. Адреса расположения пунктов доступны по ссылке https://www.saratovenergo.ru/about/contacts/territorial-divisions/.

Специалисты регоператора отмечают, что, если изменения в лицевой счет внесены до 20 числа месяца, следующий платежный документ будет выпущен с обновленными данными. В противном случае данные обновятся в течение 30 календарных дней.

На все возникающие вопросы, касающиеся порядка расчета платы за услугу по обращению с ТКО и данных в лицевом счете, ответят по телефону: 8 (8452) 69-45-45.