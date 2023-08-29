Подведены итоги форума «Хопер» в Саратовской области

Фото: Правительство Саратовской области

Саратовский Проект по обучению пилотированию дронов получил губернаторский грант на форуме «Хопер». Об этом сегодня, 29 августа, сообщает правительство области.

В Балашовском районе подошел к концу 14-й молодежный форум «Хопер». В этом году, впервые призовой фонд составлял 7,5 миллионов рублей. За него боролись молодые люди со всей страны. Всего было представлено 274 проекта. По итогам конкурсов участники из Саратовской области выиграли 32 гранта.

В конкурсе Росмолодежь.Гранты поддержку на сумму более 5,8 миллионов рублей выиграли 19 саратовских инициатив. Почти 1,2 миллиона рублей забрали два участника из Белгородской области.

Грант губернатора области в 500 тысяч поделили между собой 13 саратовских проектов. Одним из победителей стала Алина Ковалева, которая предложила создать образовательный курс по пилотированию дронов «Гонка № 437». Он будет реализован на территории Марксовского района, где обучение проведут среди студентов.

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