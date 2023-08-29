В Волжском районе Саратова отключили воду до вечера

Фото: архив КП

В Волжском районе для проведения сварочных работ на водопроводных коммуникациях по адресу: ул. Мясницкая, 73, сегодня, 29 августа, ориентировочно до 20.00 ограничено холодное водоснабжение. Об этом сообщает ООО «КВС». Подача воды будет остановлена для абонентов улиц: 1-я Садовая от Симбирской до Мясницкой; Мясницкая от 1-й Садовой до Б. Горной.

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