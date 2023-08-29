Под Саратовом сдадут пришкольную ледовую арену и бассейн в 2023 году

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посетил поселок Соколовый в Гагаринском районе Саратова. Он ознакомился с ходом строительства круглогодичной ледовой арены и бассейна при школе.

Подрядчик доложил политику, что возведение ледовой арены должно закончиться в октябре, а бассейн – заработать до конца года. Володин предложил выбрать оптимальное решение по привязке территории бассейна, чтобы вынос коммуникаций не стал дороже, чем сам объект.

Также он напомнил, что эти объекты строятся для детей и не должна повториться ситуация, когда в бассейне вместо учащихся занималась коммерческая группа. В противном случае, пообещал Вячеслав Володин, следующим после посещения коммерческой группой станет визит прокурора.