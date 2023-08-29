В Петровске произошёл пожар в строящемся доме

Предположительной причиной возгорания называют нарушение правил эксплуатации электрооборудования

В одном из микрорайонов Петровска случился пожар в строящемся частном доме. Информация об этом поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу районной администрации накануне, 28 августа, в 19 часов 13 минут.

В район происшествия выезжали подразделения городской пожарной части, местного отдела МВД России и скорой медицинской помощи. В результате пожара в строящемся блочном нежилом доме размером 10х11 м² сгорело потолочное перекрытие на всей площади здания и железная кровля с деревянной обрешёткой.

Погибших и пострадавших при пожаре нет. Предположительной причиной возгорания называют нарушение правил эксплуатации электрооборудования.