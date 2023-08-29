Регоператор: 5 лет и 1,5 млрд инвестиций в инфраструктуру вывоза ТКО в Саратовской области

Фото: Ситиматик

Саратовский филиал АО «Ситиматик» отмечает 5 лет работы в статусе регионального оператора по обращению с ТКО.

За это время компания охватила коммунальной услугой всю территорию Саратовской области и обеспечила вывоз отходов даже в тех районах, где раньше она не оказывалась никогда. Также в августе 5-летие отмечает основной подрядчик регоператора – филиал ООО «Ситиматик» в Саратове, который обслуживает все левобережные и ряд правобережных районов области.

Для организации вывоза отходов, включая закупку и обновление мусоровывозящей техники, обновление контейнерного парка, совокупные инвестиции за пять превысили 1,5 млрд рублей. В настоящее время подрядчики регоператора обслуживают более 19 тыс. контейнерных площадок и почти 38 тыс. контейнеров различного типа.

Только за последний год на маршруты вышло более 50 единиц новой современной спецтехники, внесены в территориальную схему более 500 новых контейнерных площадок. После начала внедрения раздельного сбора отходов в обслуживании регоператора появилось почти 800 таких площадок, на которых установлено более 3,3 тыс. желтых и серых контейнеров, а также несколько сотен сеток для ПЭТ-бутылок.

До официального старта «мусорной реформы» компания «Ситиматик» для достижения показателей нацпроекта «Экология» построила в Левобережье Саратовской области современную инфраструктуру обращения с ТКО, которая включает 2 мусоросортировочных комплекса в Энгельсе и Балакове и 19 мусороперегрузочных станций. Сейчас завершается строительство 20-ой МПС в Вольском районе, осенью этого года она будет введена в эксплуатацию. Инвестиции компании в строительство инфраструктурных объектов для Саратовкой области превысили 2,5 млрд рублей и были отмечены различными наградами, в том числе наградами «Инвестор года в Саратовской области» и национальной премией «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР». К 5-летию работы компании в статусе регоператора обновлено более 50% парка спецтехники для транспортирования ТКО с мусороперегрузочных станций на сортировочные комплексы.

Помимо прямых инвестиций, саратовский регоператор остается крупным налогоплательщиком на территории региона. За несколько лет выплаты в бюджеты различных уровней превысили 520 млн рублей.

Благодаря активной работе в сфере экологического просвещения компания неоднократно становилась победителем и лауреатом престижных всероссийских и международных конкурсов и премий, среди которых «Экологическая культура. Мир и согласие» Фонда им. В.И. Вернадского, «Национальная экологическая премия им. В.И. Вернадского», «Надежный партнер — Экология», «Хрустальное сердце Саратовской области» и др. Отдельно проекты филиала были отмечены в ТОП-10 просветительских практик по версии ППК «РЭО».

В целом, выстроенная работа коммунальной инфраструктуры и в сфере экологического просвещения позволили Саратовской области выйти в лидеры различных федеральных рейтингов. Значимым успехом стало включение региона в ТОП-10 «Зеленого рейтинга» ППК «РЭО» по итогам 2022 года, который составляется по жестким критериям с участием федеральных органов государственной власти.

За прошедшие 5 лет не все задачи удалось реализовать, остается доработать вопросы логистического характера и повышения скорости клиентского сервиса, завершить совместную с муниципалитетами работу по улучшению состояния контейнерных площадок. Но к новой «пятилетке» Саратовский филиал АО «Ситиматик» подходит в статусе одного из ведущих регоператоров Поволжья и ставит своими главными целями – модернизацию инфраструктуры обработки и сортировки ТКО, повышение качества вывоза отходов и цифровизацию всех процессов деятельности регоператора.