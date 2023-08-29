Шесть домов по проспекту 50 лет Октября в Саратове останутся на день без горячей воды

Ограничение подачи ресурса связано с необходимостью подготовить теплоцентраль к предстоящему отопсезону

Сегодня, 29 августа, жители более десяти саратовских домов останутся без горячей воды. Об этом сообщила компания «Т Плюс».

Речь идет о многоэтажках Ленинского района. Воду отключат по адресам:

- Тверская, 36, 36 «а», 38 «а», 38 «б»;

- Саперная, 4, 4 «а», 6;

- Академика Антонова, 33, 33 «а»;

- проспект 50 лет Октября, 83, 85, 85 «б», 87, 89, 89 «а»;

Ограничение подачи ресурса связано с необходимостью подготовить теплоцентраль к предстоящему отопсезону, пояснили в компании.