Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2023 20:00

В Саратове завели 25 дел об административных правонарушениях

В Саратове оштрафовали 25 уличных торговцев медом и овощами
Елена Маркелова

Комитет муниципального контроля провел очередной рейд на предмет выявления и пресечения фактов незаконной уличной торговли. Об этом сообщила пресс-служба саратовской мэрии.

Для пресечения фактов незаконной уличной торговли и предотвращения распространения энтеровирусной инфекции на прошедшей неделе в ходе обследований территории города Саратова были зафиксированы десятки фактов несанкционированной торговли в неустановленных органами местного самоуправления местах.

По результатам проведенных мероприятий возбуждено 25 дел об административных правонарушениях. Работа в данном направлении будет продолжена.