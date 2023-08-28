В Саратове завели 25 дел об административных правонарушениях

Комитет муниципального контроля провел очередной рейд на предмет выявления и пресечения фактов незаконной уличной торговли. Об этом сообщила пресс-служба саратовской мэрии.

Для пресечения фактов незаконной уличной торговли и предотвращения распространения энтеровирусной инфекции на прошедшей неделе в ходе обследований территории города Саратова были зафиксированы десятки фактов несанкционированной торговли в неустановленных органами местного самоуправления местах.

По результатам проведенных мероприятий возбуждено 25 дел об административных правонарушениях. Работа в данном направлении будет продолжена.