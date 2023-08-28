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НовостиОбщество28 августа 2023 19:56

В Саратове начался конкурс на создание проекта мемориальной доски художнику Уткину

Источник:kp.ru

К участию в конкурсе приглашаются скульпторы, архитекторы, студенты профильных специальностей.

Срок приема работ – до 1 октября. Имя победителя будет объявлено 9 октября в день рождения Петра Уткина.

Победителя выберет конкурсное жюри, в состав которого входит главный архитектор города – Анастасия Пузанова.

Победитель получит денежный приз, его проект увековечивания памяти саратовского живописца реализуется на центральной пешеходной улице города.

Конкурсные работы в виде графических материалов, с данными об авторах можно: