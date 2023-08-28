Чиновники саратовского кабмина проведут 1 сентября в проблемных школах региона

53 школы продолжат работу в две смены

Началу учебного года 2023-2024 годов было посвящено постоянно действующее совещание в региональном правительстве. Его провел губернатор Роман Бусаргин.

Представители профильного блока отметили, что в 91 проценте школ области будут работать группы продленного дня. 53 школы продолжат работу в две смены.

Кроме этого глава региона дал поручение всем министрам и главам районов посетить линейки 1 сентября. Причем для визита нужно выбрать не новые либо только что отремонтированные школы, а те учреждения, где есть проблемы.