В селах Ртищевского района происходит переход к цивилизованному способу обращения с отходами

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Региональный оператор по обращению с ТКО продолжает установку новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов в правобережных селах региона. На следующей неделе начинается расстановка 167 контейнеров объемом 1,1 куб. по 31 населенному пункту Ртищевского района. В настоящее время идет процесс согласования мест расстановки и количества контейнеров с районной администрацией.

«Наши подрядчики активизировались в работе по установке контейнеров в населенных пунктах своей зоны работы. Все больше жителей сел и деревень Саратовской области переходят к цивилизованному обращению с отходами, уходя от бестарного способа вывоза. Партия из 167 контейнеров – не последняя в этом году и Ртищевский район – не единственный, где сейчас обустраиваются места для накопления ТКО и устанавливаются новые контейнеры. Таких районов восемь только в Правобережье. Обновление контейнерного парка — это инвестиции мусоровывозящих компаний, а для населения – наглядный показатель эффективной работы отрасли», — пояснил заместитель директора по операционному управлению Саратовского филиала АО «Ситиматик» Алексей Синтин.

Напомним, что замена контейнерных мощностей и обновление парка специальной техники является частью программы регоператора по развитию коммунальной инфраструктуры.

Переход на новую систему обращения с ТКО направлен на улучшение экологической обстановки в Саратовской области и повышение качества услуги по обращению с ТКО.