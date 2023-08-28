В большинстве школ Саратова готовятся к открытию группы продленного дня

Глава региона поручил руководителям районов разработать поэтапный комплекс мер, позволяющих перейти на обучение в одну смену

В 91 проценте саратовских школ откроются группы продленного дня с началом нового учебного года. В прошлом сезоне их количество составляло 63 процента СОШ региона.

На ПДС при губернаторе Романе Бусаргине также прозвучала информация о том, что 53 школы Саратовской школы будут работать в две смены. Глава региона поручил руководителям районов разработать поэтапный комплекс мер, позволяющих перейти на обучение в одну смену. Тем самым они решат задачу, которую перед всеми регионами поставил президент России Владимир Путин.