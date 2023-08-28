Школы готовятся пройти антитеррористический ликбез

Фото: Архив КП

Завтра, 29 августа, общеобразовательные учреждения Саратова присоединятсяя к всероссийским учениям по отработке комплексного сценария по действиям сотрудников охраны и персонала организаций при совершении (угрозе совершения) терактов. Учения организованы минпросвещения России совместно с МЧС России, МВД России и Росгвардией.

Участники на практике отработают различные ситуации и алгоритмы действия руководства школ, сотрудников, обеспечивающих охрану объектов, педагогических и иных работников при их возникновении во взаимодействии с оперативными службами.

По итогам учений будет дана оценка действиям персонала школ и сотрудников охраны.