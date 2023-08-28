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НовостиОбщество28 августа 2023 18:40

Саратовцы не смогут купить алкоголь 1 сентября

В День знаний саратовцам запретят покупать спиртное
Елена Маркелова
Желающим выпить в эти дни, придется прийти в заведение общепита

Желающим выпить в эти дни, придется прийти в заведение общепита

Жителям Саратовской области напомнили, что 1 сентября введен запрет на продажу алкоголя. Согласно региональному закону, День знаний входит в перечень "сухих" праздников.

Кроме 1 сентября спиртное в регионе невозможно купить 25 января - в День российского студенчества, 1 июня - в Международный день защиты детей, в последнюю субботу июня - День молодежи, 11 сентября - региональный День трезвости и в день Последнего звонка.

Желающим выпить в эти дни, придется прийти в заведение общепита. Попытки купить спиртное в рознице окажутся тщетными.