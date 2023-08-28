Гидрометцентр сообщил погоду в Саратове на 1 сентября

Конец августа и начало сентября в Саратовской области будут теплыми и без осадков

Конец августа и начало сентября в Саратовской области будут теплыми и без осадков. Такую погоду на начавшуюся неделю спрогнозировал Гидрометцентр.

Сухие и прохладные дни будут сопровождаться переменной облачностью. До четверга температура днем достигнет +22 градусов. Во вторую половину недели столбик термометра поднимется до +27 градусов. Такие температурные показатели ожидают и жителей областного центра.

Кроме этого, сотрудники Гидрометцентра отметили, что День знаний - 1 сентября - будет тепло и солнечно.