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НовостиОбщество28 августа 2023 17:58

Гидрометцентр сообщил погоду в Саратове на 1 сентября

В День знаний в Саратове будет тепло
Елена Маркелова
Конец августа и начало сентября в Саратовской области будут теплыми и без осадков

Конец августа и начало сентября в Саратовской области будут теплыми и без осадков

Конец августа и начало сентября в Саратовской области будут теплыми и без осадков. Такую погоду на начавшуюся неделю спрогнозировал Гидрометцентр.

Сухие и прохладные дни будут сопровождаться переменной облачностью. До четверга температура днем достигнет +22 градусов. Во вторую половину недели столбик термометра поднимется до +27 градусов. Такие температурные показатели ожидают и жителей областного центра.

Кроме этого, сотрудники Гидрометцентра отметили, что День знаний - 1 сентября - будет тепло и солнечно.