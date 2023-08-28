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НовостиОбщество28 августа 2023 17:41

Президент отметил госнаградами двоих саратовских специалистов

Владимир Путин наградил двоих саратовцев за заслуги в АПК
Елена Маркелова
Фото: www.kremlin.ru

Фото: www.kremlin.ru

Два специалиста из Саратовской области удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу отмечен председатель сельхозартели «Дружба» Анатолий Букин. Аграрий награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени».

Звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ» получила ведущий специалист «Ивантеевской районной станции по борьбе с болезнями животных» Галина Овчарова.