Фото: Архив КП

В Саратове чиновники поймали 25 незаконных уличных торговцев. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает городская администрация.

На протяжении недели чиновники мэрии совместно с полицейскими искали нарушителей.

-Были зафиксированы десятки фактов несанкционированной торговли, – отметили в мэрии.

Кроме того, у нарушителей изъяли 6 весов.

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