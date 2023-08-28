Фото: Архив КП
В Саратове чиновники поймали 25 незаконных уличных торговцев. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает городская администрация.
На протяжении недели чиновники мэрии совместно с полицейскими искали нарушителей.
-Были зафиксированы десятки фактов несанкционированной торговли, – отметили в мэрии.
Кроме того, у нарушителей изъяли 6 весов.
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