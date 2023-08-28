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НовостиОбщество28 августа 2023 13:04

В Заводском районе Саратова до полуночи отключили воду

На улице Огородной и Большом Динамовском проезде отключили воду
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Заводском районе Саратова до полуночи отключили воду. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает компания «КВС».

Из-за проведения сварочных работ подача воды прекращена на двух улицах - Огородной (от 5-го Динамовского проезда до Соликамской) и Большом Динамовском проезде (от улицы Миллеровской до Омской).

ХВС обещают вернуть до полуночи.

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