Фото: Архив КП

В Заводском районе Саратова до полуночи отключили воду. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает компания «КВС».

Из-за проведения сварочных работ подача воды прекращена на двух улицах - Огородной (от 5-го Динамовского проезда до Соликамской) и Большом Динамовском проезде (от улицы Миллеровской до Омской).

ХВС обещают вернуть до полуночи.

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