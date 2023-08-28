Фото: Архив КП

В Красноармейском районе женщина осталась без машины: новая схема мошенников. Об этом сегодня, 28 июля, сообщили в управлении МВД региона.

По версии следствия, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. По словам собеседника, на горожанку пытаются оформить кредит. Чтобы аннулировать заявку, «сотрудник правоохранительных органов» посоветовал оформить встречный займ на 500 тысяч рублей.

На этом звонивший не остановился. Он попросил женщину помочь поймать преступников. Для этого собеседник предложил продать машину по фиктивному договору, после чего правоохранителям бы удалось задержать злоумышленников.

Собеседница согласилась и продала автомобиль за 1,8 миллиона рублей, что было значительно ниже рыночной цены. Вырученные деньги она перевела на счет «силовику», после чего он перестал выходить на связь.

В совокупности гражданка перевела 2,3 миллиона рублей. Жертва обратилась в полицию. Как выяснилось позже, объявление о продаже авто покупатели получили от незнакомцев в интернете.

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