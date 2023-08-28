Лаборатория Россельхознадзора провела более 70 ПЦР-исследований на выявление ГМО

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Отдел молекулярных исследований Саратовской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в период с 17 по 24 августа 2023 года провёл 72 ПЦР-исследования зерновой и пищевой продукции на наличие генетически модифицированных организмов (ГМО).

Все материалы для лабораторного анализа поступили от заказчиков – владельцев продукции.

Специалисты отдела проверили образцы зерна пшеницы, ячменя, нута, семян льна, проса, пшена, чечевицы, кориандра, подсолнечника, мясной продукции и пищевых добавок.

По результатам испытаний наличие ГМО в проверенных образцах не выявлено.