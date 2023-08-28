Итоги фестиваля «Палитра ремесел» на радио «КП Саратов»

Фото: КП Саратов

28 августа в эфире «Комсомольская правда Саратов» на передаче «Гость в студии» Директор автономной некоммерческой организации Палата ремесел Саратовской области Сергей Геннадьевич Леонов рассказал об итогах фестиваля «Палитра Ремесел» и поддержке ремесленников в регионе.

VI Всероссийский фестиваль «Палитра ремесел» проходил с 18 по 20 августа ТПП области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Работу арт-ярмарки и площадок фестиваля за три дня посетили более 15 тыс. человек, онлайн к мероприятию присоединились порядка 2 тыс. пользователей. В мастер-классах приняли участие более 700 человек.

На улице Волжской и проспекте Столыпина 450 мастеров и художников из 28 регионов России и Казахстана представили жителям и гостям региона сотни наименований изделий ручной работы.

Сергей Геннадьевич рассказал об истории фестиваля и о том как шла подготовка к мероприятию и чем оно отличалось от предыдущих. Отдельно поговорили о том, какую поддержку самозанятым и индивидуальным предпринимателям региона оказывает Палата ремесел и сколько предпринимателей с поддержкой выходят на новый уровень.

Полную запись передачи вы можете прослушать здесь.

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