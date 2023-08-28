Ирана Мириева выступила за изменения на законодательном уровне в правила обращения с беднадзорными животными

Главный врач Саратовской городской детской больницы №7 Ирана Мириева прокомментировала итоги сегодняшнего заседания комитета по аграрным вопросам, где депутаты рассмотрели законопроект, касающийся порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев.

«Любая собака — это животное, которое может укусить. Более опасным в этом отношении являются бродячие представители собачьего сообщества, некоторые из которых проявляют агрессию в отношении людей.

В последнее время обращения жителей, в том числе детей, с травмами от укусов бродячих собак становятся в один ряд с травмами по неосторожности. Это очень тревожная тенденция, которая требует решительных мер реагирования.

Очевидно, что для исправления ситуации нужно использовать все доступные ресурсы, в том числе те, которые сегодня нам предоставляет федеральное законодательство. То, что на уровне региона оперативно рассматривается внесение изменений в правила обращения с беднадзорными животными, считаю правильным.

Это шаг к созданию безопасной среды для наших детей, в которой, наконец, проблема нападения агрессивных животных начнет решаться», - отметила Мириева.