Фото: служба спасения Саратовской области

В Новоузенске пропавший 7-летний ребенок найден мертвым в реке. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает начальник региональной службы спасения Никита Зрада.

Тело ребенка найдено в реке Большой Узень. Водолазы извлекли труп мальчика и передали следователям.

Напомним, Камиль Мурзагалиев пропал 27 августа, поиски мальчика вели спасатели и правоохранители.

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