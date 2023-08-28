Фото: Архив КП

Купальный сезон не окончен: закаленные саратовцы могут принимать водные процедуры. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает заместитель руководителя регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло.

По словам синоптика, купальный сезон закрывается при температуре воды ниже 18 градусов. Сейчас этот показатель пока не перешел ключевое значение – температура воды в Волге составляет 21,8 градусов.

-То есть люди закаленные, бодрые и энергичные могут позволить себе принимать водные процедуры и сейчас. Это вопрос личного выбора, - отметила Цветайло.

Кроме того, осадков на неделе в Саратове не ожидается, а столбик термометра в ближайшие два дня покажет от +19 до +21, к пятнице температура воздуха поднимется до +26. Осадков на неделе не ожидается.

Также, в большинстве районов уровень пожарной опасности снизился из-за дождей.

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