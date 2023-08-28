Фото: Архив КП

В Марксе мать двоих дошкольников «подарила» автомобиль государству. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает региональная прокуратура.

По информации суда, в декабре 2021 года горожанка была поймана за рулем автомобиля в нетрезвом виде, за что получила административное наказание. Повторно аналогичное нарушение женщина совершила ночью 22 июля 2023 года, только пьяная езда для нее обернулась аварией – горожанка на авто улетела в кювет.

На нарушительницу завели уголовное дело. Наказание горе-водителю смягчило наличие у нее двух детей-дошкольников. Суд назначил женщине 240 часов обязательных работ. Кроме этого, ее лишили водительских прав на 2,5 года, а автомобиль конфисковали. Деньги за проданную машину перечислят государству.

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