III ежегодный Фестиваль молодежной уличной культуры «Над Волгой-2023» состоялся на саратовской набережной

Сергей Улегин: "На следующий год Фестиваль однозначно станет более масштабным"

26 августа на Новой Набережной города Саратова прошёл III ежегодный Фестиваль молодежной уличной культуры «Над Волгой-2023», спортивные и развлекательные площадки расположились от улицы Вольской до улицы 2-Садовая.

В рамках Фестиваля были проведены соревнования и мастер-классы по стритболу, воздушной гимнастике, воркауту, армрестлингу, роллер спорту, скейтбордингу, брейк-дансу, гребле-индор, пляжному теннису и пляжному волейболу. Для гостей Фестиваля была организована развлекательная программа, а также мастер-классы, конкурсы и активности по различным направлениям, где можно было получить не только вкусное мороженое, а стать участником лотереи и выиграть ценный приз от партнеров. На площадке генерального спонсора Фестиваля ПАО Сбербанк были проведены квест «Гости из будущего», квиз-бот Сбер и мастер-класс по работе с нейросетью Kandinsky 2.2.

В арт-мастерской можно было не только посмотреть работы профессиональных арт-художников, но и стать участником конкурса «Дверь в мир спорта».

Благотворительным фондом «ПРЕДАННЫЕ ДУШИ» был организован сбор средств для помощи животным.

«Огромная благодарность за помощь и поддержку при проведении Фестиваля генеральному спонсору ПАО СБЕРБАНК и нашим партнерам АО «Облкоммунэнерго», сети АЗС GP Vympel, Олимпийскому Совету Саратовской области, ООО «Саратов-Холод Плюс», ООО «Возрождение», сети мобильных кофеен COFFEE RED BUS и кафе «Волга-Море», рекламной группе «Полиграфия плюс», министерству молодежной политики и спорта Саратовской области, министерству внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, Общественной палате муниципального образования «Город Саратов», администрации муниципального образования «Город Саратов», Дирекции парков и скверов и конечно нашей сплоченной команде АНО «Будь в команде», Федерации воздушно-силовой атлетики Саратовской области, спортивному клубу воздушной гимнастики «EQUILIBRIUMSARATOV», общественным движениям «Антидилер-Саратов» и «Саратов Спортивный», Николаю Юдашкину, Марине Улегиной, Сергею Милантьеву и Юрию Фурцеву. Спорт, музыка, стрит арт, молодёжь, солнце и Волга, благодаря этим составляющим и такой мощной поддержке на следующий год Фестиваль однозначно станет более масштабным», - отметил в своём выступлении член оргкомитета Фестиваля Сергей Улегин.