Маркс «превратился» в «Хлебную пристань»

Гостей встретили караваем, испечённым из муки нового урожая

26 августа в Марксе состоялся VII Открытый районный фестиваль "Хлебная пристань".

Почётных гостей фестиваля: главу Марксовского муниципального района Дмитрия Романова, депутата государственной Думы Александра Стрелюхина, заместителя Председателя Саратовской областной Думы Романа Чуйченко и министра по делам территориальных образований Саратовской области Сергея Зюзина встретили караваем, испечённым из муки нового урожая! Гости фестиваля проследовали через блок информационных площадок волонтерских групп «Тепло женских рук», «Мы Vместе Z» и «Zа наших».

В сквере Нансена гости познакомились с выставкой творческих работ художников города, студентов и преподавателей Детской школы искусств №1 г. Маркса и филиала «Саратовский областной колледж искусств» в городе Марксе. Свою выставку и экспозицию фотографий нашего города и района прошлых лет и настоящего времени, а также земляков, которые своим трудом, изобретениями, открытиями и талантами прославили Марксовскую землю, представил Марксовский краеведческий музей.

Выставку-презентацию фотографий и краеведческих книг, написанных местными писателями, подготовила Марксовская центральная библиотека. По аллеям Сквера Нансена прогуливались пары в исторических костюмах, атмосферу помогал создавать Поволжский камерный оркестр г. Энгельс, художественный руководитель и главный дирижер - Михаил Мясников.

"Аллея мастеров" и "Национальное подворье"- традиционные и символичные части программы фестиваля.

Казахское подворье представили АО "Племзавод Трудовой" и Приволжское МО, завоевавшие диплом в номинации "Самое оригинальное национальное подворье";

-русское подворье представили жители Осиновского МО;

-немецкое подворье- жители Кировского МО,

-татарское подворье -представители татарской общины г. Маркса, получившие диплом в номинации "Самое массовое национальное подворье";

-кавказские подворья- "Централизованная клубная система" Советского муниципального района" и Липовское МО;

-цыганское подворье- Зоркинского МО -получили диплом в номинации "Самая лучшая презентация национального подворья";

-сотрудники "МЦКС" Марксовского района Подлесновского МО представили белорусское подворье. Национальная кухня, колорит и атмосфера единения царили на празднике.

В рамках проведения фестиваля были подведены итоги конкурса "Соломенная шляпка".

8 ярких, сюжетных тематических презентаций участниц конкурса, несомненно, украсили Хлебную пристань.

Диплом за III место,и памятные подарки получила Решетникова Оксана (Колосовский ДД)- конкурсная работа "Королева полей";

Должиковой Марине (Раскатовский СДК) вручены дипломы за II и I победное места-конкурсные работы "Флоппи" и "Вечерний каприз";

Приз зрительских симпатий вручен Шишиной Нине (Караманский СДК)-конкурсная работа "Семья и Родина-едины!"

Колонну традиционного парада хлеборобов Марксовского муниципального района возглавлял победитель соревнований по мастерству управления трактором "Трактор-шоу"(в рамках проведения 10-го открытого чемпионата России по пахоте и выставке "Всероссийский день поля 2023"), состоявшегося в Татарстане, лучший тракторист России- Сергей Сергейчев. На машине УАЗ 469 проследовал Почётный гражданин Марксовского района, ветеран сельскохозяйственного труда, Почетный хлебороб, Лауреат Ленинского комсомола Пряхин Владимир Иванович. Также в колонне были представлены: трактор Лавол АО Племзавода "Трудовой";

-дезинфекционная установка Комарова на базе шасси ГАЗ-53 Марксовской районной станции по борьбе с болезнями животных;

- высокопроизводительный трактор -Класс Аксион 930 -ООО "Астрея";

- автомобиль ГАЗ-53 бортовой -ООО "Наше дело";

-завершили колонну трактор "Кейс" серии Maxxum 140 и трактор МТЗ-82 ИП Волкова Владимира Николаевича.

В рамках проведения фестиваля состоялся конкурс-презентация "Лучший каравай", участие в котором приняли шесть производителей из Маркса, Советского района, г. Базарный Карабулак и г. Красный Кут.

III место и звание "Оригинальный" присвоено караваю из печи сети кондитерских "Яблонька"(ИП Логинов А.Д.);

II место и звание "Аппетитный" присвоено караваю производства ИП Лаптев (г. Базарный Карабулак);

Победное I место и звание "Лучший каравай" получил каравай ООО "Хлеб Поволжья-2003"(г.Маркс).

Парад маломерных судов «Волжская волна 2023» в этом году насчитал 40 катеров! Ежегодно их количество увеличивается, возрастной капитанов расширяется, активно принимает участие молодежь района и даже области! В этом году парад состоялся в формате конкурса, по итогам которого

почетное III место получил клуб "Аквабайк" г. Саратов;

Диплом за II место вручен Зеленых Александру- судно "Волжанка" 47 ФИШ";

I место занял Александр Гриценко на своем победном катере!

Продолжился фестиваль праздничной концертной программой, представили коллективы Марксовского, а также других районов: -"Народный коллектив" вокальный ансамбль "Зоренька" и вокальная группа "Боевое братство" под руководством Татьяны Соколовой из Базарно-Карабулакского района;

-Поволжский камерный оркестр города Энгельс, художественный руководитель и дирижёр Михаил Вячеславович Мясников;

-делегация из Дергачевского района: Солодовников Артём, Мурушкин Дмитрий и Январева Наталья.

Марксовский район представило множество творческих вокальных, театральных и хореографических коллективов:

-"Межпоселенческая централизованная клубная система" Марксовского района;

-Детская школа искусств № 1;

-хореографические коллективы "Центра внешкольной работы" г. Маркса.

По решению оргкомитета фестиваля, все средства, собранные в ходе деятельности ярмарок, будут переданы в фонд помощи участникам СВО. Сбор средств осуществляла молодежная организация "Движение первых", и мы рады рассказать, что благодаря неравнодушным людям, патриотам своей Родины, нам удалось собрать более 40 тысяч рублей! Также в фонд поступило необычное пожертвование в виде трёх литров ароматного мёда!

Благодарим каждого участника, зрителя, предпринимателей, хлеборобов и всех, кто помог нам сделать этот день ярким, праздничным и настоящим!

Выражаем благодарность спонсорам и партнёрам фестиваля:

-ООО "Пивзавод Марксовский";

-ООО "Агрофорс";

-АО ПЗ "Мелиоратор";

-ООО "Товарное хозяйство";

-Ассоциации по развитию туристического бизнеса в Саратовской области ПОВОЛЖЬЕ";

-ювелирной студии "di Catrin (ди кЭтрин), предоставившей победителям конкурсных программ ювелирные подвески с символикой фестиваля;

-туристическому агентству «Тур-Профи»;

-Юридической фирме "Арбитражный поверенный";

-Эксклюзивные духи AЮ DREAMS;

-СПА-центру «Фиджи»;

Информационное партнёрство:

-газета "Аргументы и факты";

-информационное агенство "Новости Саратова";

-радио "Комсомольская правда";

Спасибо за плодотворное сотрудничество и профессионализм!