Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"
В Новоузенске пропал 7-летний мальчик в бордовой олимпийке. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Камиль Мурзагалиев пропал 27 августа, как сообщили волонтеры, мальчик не разговаривает. Поиски ребенка ведут спасатели и правоохранители.
Приметы пропавшего мальчика: рост 140 сантиметров, карие глаза, темные волосы.
Спасатели уже обследовали реку Большой Узень, а также поселок Береговой. Поиски продолжаются.
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