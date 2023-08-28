Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Новоузенске пропал 7-летний мальчик в бордовой олимпийке. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Камиль Мурзагалиев пропал 27 августа, как сообщили волонтеры, мальчик не разговаривает. Поиски ребенка ведут спасатели и правоохранители.

Приметы пропавшего мальчика: рост 140 сантиметров, карие глаза, темные волосы.

Спасатели уже обследовали реку Большой Узень, а также поселок Береговой. Поиски продолжаются.

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