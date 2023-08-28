Фото: Архив КП

Четыре улицы Саратова остались без воды из-за сварочных работ. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Работы проводятся по адресу улица Мелиораторов, 1А. По этой причине Абоненты улиц Мелиораторов, Радужная, Тополиная и Кольцевая до вечера остались без воды.

Работы планируют завершить к 20:00.

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