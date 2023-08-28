Фото: ГУ МВД России по Саратовской области

В Энгельсе игра в телефоне обошлась школьнику в 650 тысяч рублей. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

В полицию с заявлением обратилась 38-летняя горожанка. По словам женщины, ее 13-летний сын хотел скачать игру на мобильный телефон, в результате чего вступил в переписку с неизвестным.

Соблазнив мальчика бесплатным промо-кодом на игровую валюту, школьник отправил собеседнику фотографии банковских карт и коды смс-сообщений.

В результате, с родительской банковской карты списали 650 тысяч рублей, из них 436 тысяч рублей – кредитные.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

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