Фото: Архив КП
В Волжском районе Саратова отключили воду до полуночи. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».
Подача ХВС приостановлена из-за повреждений на городском водопроводе на улице Мясницкая, 73. Без воды остались абоненты улиц 1-я Садовая от Симбирской до Мясницкой, а также Мясницкая от 1 Садовой до Большой Горной.
Работы планируют завершить примерно до полуночи.
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