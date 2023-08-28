Фото: ГИБДД по Саратовской области
Ивантеевские пенсионеры не разъехались на дороге. Об этом сегодня, 28 августа, сообщают сотрудники региональной ГИБДД.
Авария произошла сегодня, примерно в 9:00 на перекрестке улиц Карьерная и Московская. 75-летний велосипедист столкнулся с «шестеркой», которой управлял 82-летний водитель.
В результате ДТП пострадавшего водителя двухколесного транспорта госпитализировали в медицинское учреждение.
Кто является виновником аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
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