Фото: архив КП

Две улицы Ленинского района Саратова до вечера остались без воды. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Из-за проведения сварочных работ на водопроводных сетях на улице Охотная, 38а, подачу воды приостановили абонентам улиц Охотная и 5-й Одесский проезд.

ХВС восстановят ориентировочно до 20:00.

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