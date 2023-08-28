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НовостиОбщество28 августа 2023 7:06

Две улицы Ленинского района Саратова до вечера остались без воды

ХВС отключили до 20:00 на улицах Охотная и 5-й Одесский проезд
Нарина Балаян
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Две улицы Ленинского района Саратова до вечера остались без воды. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Из-за проведения сварочных работ на водопроводных сетях на улице Охотная, 38а, подачу воды приостановили абонентам улиц Охотная и 5-й Одесский проезд.

ХВС восстановят ориентировочно до 20:00.

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