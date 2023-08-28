Фото: архив КП
Две улицы Ленинского района Саратова до вечера остались без воды. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».
Из-за проведения сварочных работ на водопроводных сетях на улице Охотная, 38а, подачу воды приостановили абонентам улиц Охотная и 5-й Одесский проезд.
ХВС восстановят ориентировочно до 20:00.
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